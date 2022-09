Ambassadeur voor biodiversiteit in tuinen in het buitengebied: ‘Het gaat niet om kleine tuintjes’

In dertig gemeenten in Gelderland is er al zo’n ambassadeur, die een lokaal netwerk bouwt van mensen die ook graag meer biodiversiteit in hun tuin willen. Belangrijk, zegt Stichting Landschapsbeheer Gelderland, want in zo'n tuin kunnen dieren schuilen of nestelen, vinden ze voedsel en het is een groene corridor tussen het ene en het andere terrein of natuurgebied.