Anima Mundi in achtertuin Tempelhof mag definitief, bezwaren weggewuifd

opinie ‘Wie beschermt de bewoners tegen Anima Mundi?’

Het kunstenaarsduo Kortekaas zoekt al dertig jaar, tevergeefs, naar een geschikte locatie voor zijn project Anima Mundi, een kunstwerk dat 100 meter lang, 15 meter breed en 7 meter hoog is. Nu hebben de kunstenaars een locatie in Winssen op het oog, namelijk in een perenboomgaard, in het oeverwalgebied aan de dijk.

6 maart