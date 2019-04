Anna treedt op voor supersterren Kris Kross Amsterdam in eigen aula

Oevers van de Waal spelen hoofdrol in locatiethe­a­ter­stuk ‘Flessen­post’

7:03 SLIJK-EWIJK/ BEUNINGEN - Aan de oevers van de Waal spoelen genoeg verhalen aan om er een avondvullende voorstelling mee te maken. Rob Hoekstra van Theater Over & Weer, pakt die verhalen op en verwerkt ze in ‘Flessenpost’, een theatervoorstelling op vier locaties die vanaf 13 juni te zien is in Slijk-Ewijk en Beuningen.