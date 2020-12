Antoine, zijn broer én ouders in Winssen vallen in de prijzen bij Postcode Loterij: ‘Heel bijzonder’

Wijchen wil af van de laatste vuilniszak en plastic en restafval weer samen inzamelen

10 november WIJCHEN - Inwoners van de regio hoeven in de toekomst hun blik, plastic en melkpakken niet meer apart te houden van het restafval. Een nieuwe sorteerinstallatie in Weurt zou die materialen daar voor hergebruik achteraf uit kunnen pikken. Tenminste, daarop hoopt de Wijchense politiek.