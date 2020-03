Arrestatieteam rijdt Nijmegenaar klem in Beuningen

,,We hebben een verdachte uit Nijmegen aangehouden inzake bedreiging en mishandeling,” zo laat een woordvoerder van de politie weten. ,,Omdat de man bij de politie bekend staat als vuurwapengevaarlijk is hij door leden van het arrestatieteam aangehouden.”



De politie kon verder geen uitspraken doen in welke zaak de man is aangehouden. Ook kon de woordvoerster niet vertellen of er meer verdachten zijn aangehouden.



Arrestatieteams - voluit Arrestatie- en ondersteuningsteam - van de politie zijn gespecialiseerde eenheden die worden ingezet bij levensbedreigende situaties of situaties die levensbedreigend kunnen worden. Dat kan gaan om een gijzeling, maar ook de arrestatie van een vuurwapengevaarlijke verdachte of een potentiële zelfmoordenaar. De politie in Nederland kent zes van zulke teams. De teams zijn onderdeel van de Dienst Speciale Interventies.