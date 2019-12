Auto belandt in sloot langs snelweg A73 bij Beuningen

Arabische duiven maken kleindier­ten­toon­stel­ling in Wijchen één na grootste

6 december BEUNINGEN/ WIJCHEN - Voor het eerst in 59 jaar komt de Europese Club van Arabische Trommelduiven naar de Gelderlandshow in Wijchen. Deze kleindierententoonstelling, die half december plaatsvindt, is mede daardoor nu de één na grootste van het land.