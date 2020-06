Auto brandt volledig uit op vluchtstrook langs A73 bij Nijmegen

Verkracht­te een Ewijker zijn ex in Malden, of wist ze niet goed wat ze wilde?

29 mei MALDEN/EWIJK - Heeft een 26-jarige man uit Ewijk drie jaar geleden in Malden zijn toenmalige vriendin verkracht, terwijl zij niet wilde en bang voor hem was? Of was zij te onduidelijk in wat ze wel en niet wilde en kan de man niks verweten worden?