Auto eindigt in vijver naast A50 bij knooppunt Ewijk en veroorzaakt lange file

26 februari EWIJK - Headliner-loos is wat veel gezegd, maar de écht grote namen ontbreken deze zomer op festival Down The Rabbit Hole in Ewijk. Publieksfavorieten als The Strokes, Tame Impala en Lana Del Rey schitteren door afwezigheid.