Auto in sloot na ongeval op A73, vader en dochter onderkoeld

10:28 BEUNINGEN - De befaamde reisgids Lonely Planet besteedt geen aandacht aan Beuningen. Nog niet. Terecht of onterecht? In elk geval wil de gemeente inzetten op een toename van het toerisme. Wethouder Henk Plaizier spreekt zelfs al over 'het Giethoorn van Gelderland'. Wat zou de Lonely Planet schrijven over Beuningen, Ewijk, Winssen en Weurt? Wij laten onze gedachten de vrije loop en geven een aantal reistips-met-een-knipoog.