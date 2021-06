Auto raakt van de A50 bij Ewijk en eindigt op zijkant in de berm

Maas en Waal gaat luiers nog dit jaar apart inzamelen, Wijchen krijgt in elk dorp speciale container

20 mei WIJCHEN - Alle Maas en Waalse gemeenten beginnen nog dit jaar met het apart inzamelen van luiers. Nu de ARN in Weurt een nieuwe verwerkingsinstallatie bouwt, staat niets de inzameling meer in de weg. Het aanleveren van de luiers is straks gratis.