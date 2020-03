Auto van de weg in lus A50 en A73 zorgt voor korte file bij Ewijk

EWIJK - Door een auto die van de weg is geraakt is de verbindingsweg tussen de A50 en de A73 bij knooppunt Ewijk woensdagochtend even dicht geweest. Vermoedelijk is de auto in een slip geraakt en naast de weg terechtgekomen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.