Auto vliegt in brand door botsing tegen boom in Ewijk

Voor het eerst geen nieuwe sterfgeval­len en opnames door corona in Nijmegen en omstreken

15:16 NIJMEGEN - Geen nieuwe coronapatiënten afgelopen week en geen overleden als gevolg van een besmetting met het virus. Het is voor het eerst sinds Covid-19 zijn intrede deed in Nijmegen en omstreken dat er gedurende zeven dagen geen enkel nieuw geval is gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).