Autobrand in Beuningen: gat in motorkap

Fietser aangereden door vrachtwa­gen bij de sluis in Weurt

WEURT/ NIJMEGEN - Een fietser is vrijdagmiddag aangereden door een vrachtwagen op de Westkanaaldijk, bij de sluis in Weurt. Ze moest door de brandweer worden bevrijd van onder de vrachtwagen en is naar het ziekenhuis gebracht.

2 september