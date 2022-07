Automobilist ziet vrachtwagen over het hoofd bij verlaten van industrieterrein in Beuningen

Waarom zou je volgend jaar wel/niet naar Down The Rabbit Hole gaan?

EWIJK - Down The Rabbit Hole trok dit weekend na een pauze van drie jaar weer tienduizenden muziekliefhebbers naar recreatiepark de Groene Heuvels in Ewijk. Het festival staat bekend als alternatief, relaxed en vol wonderlijke verrassingen. Werkt de formule nog, of komt de sleet erop? Wij onderzochten het een weekend lang.

4 juli