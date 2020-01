Avontuurlijke jongeren ontdekken hennepkwekerij in ‘spookrestaurant’ Ewijk

Wat gebeurt er toch in het leegstaande pand aan de Van Heemstraweg? Dat dacht een stel jongeren. Maandag aan het begin van de middag besloten ze het pand binnen te sluipen. Op de eerste verdieping vonden ze in meerdere kamers hennepplanten. Ze schakelden meteen de politie in.

Nieuwe eigenaar

Acht agenten kwamen vervolgens naar Ewijk. Daar vonden ze, aldus een politiewoordvoerder, zevenhonderd tot duizend planten. De hennep bleek al geoogst te zijn. Er was niemand in het pand aanwezig. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De stroom werd volgens de politie illegaal afgetapt.



Tot een jaar geleden zat er in het voor velen bekende pand Wok Fong Shou. De nieuwe eigenaren, die het bedrijf in 2018 overnamen, lieten op Facebook weten te gaan verbouwen. Daarom zou het restaurant van 14 januari tot en met 1 maart dicht zijn. De wok ging echter nooit meer open.



Buurtbewoners tasten ook in het duister wat er met het pand ging gebeuren. Gemiddeld eens per maand kwam er iemand langs, vertellen ze. Misschien wel om de planten water te geven, grapten ze al eens onderling.