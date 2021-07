Bakkerij in Beuningen rest van de dag dicht vanwege brand

video Werken in de vrieskou, terwijl het buiten extreem heet is: ‘Mensen willen wel ruilen met mij, denken ze’

17 juni WEURT - Het is donderdag de eerste officiële tropische dag van het jaar, maar binnen in de vriesopslag van Lau van Haren in Weurt is het meer dan 20 graden onder nul. Hoe is het om te werken in de vriescel? ,,Ik geef mensen een of twee dagen, dan vinden ze het echt niet meer leuk.’’