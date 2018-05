Bestelbus belandt na botsing in water, scooterrijder gaat er vandoor

Rond 14.00 uur kwamen de twee met elkaar in botsing in een bocht. De bestuurder van de bedrijfsbus zegt dat de scooterrijder met hoge snelheid recht op hem afkwam. Om een aanrijding te voorkomen, week hij uit.



De twee raakten elkaar alsnog en de bus kwam vervolgens in het naastgelegen water terecht. De chauffeur kon zelf nog uit zijn te water geraakte voertuig komen en constateerde toen dat de scooterrijder er vandoor was gegaan.



De bus liep bij de uitwijkmanoeuvre behoorlijk veel schade op. De scooter moet vermoedelijk ook beschadigd zijn. Zo bleven het windscherm en één buitenspiegel op de weg achter.



Het is niet bekend wie er op de scooter heeft gereden. Daarom zoekt de politie mensen die meer weten. Die kunnen zich melden via 0900-8844.