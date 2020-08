Bestuurder rijdt met geleende auto boom uit de grond en belandt in sloot in Beuningen

pleidooi voor fusie Paul Loermans: ‘Je hangt aan de laatste mem als je je als regio niet laat horen’

7 augustus Paul Loermans, wethouder in Wijchen, plaatste deze week een verklaring op Facebook. Het is een hartstochtelijk pleidooi voor de fusie van de gemeenten Wijchen en Druten. Hij heeft in enkele jaren een flinke ommezwaai gemaakt. Hij legt uit waarom die fusie zo belangrijk is.