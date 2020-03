Bestuurder zwaargewond naar ziekenhuis na ernstig ongeval op A73 bij Beuningen

Bezwaar tegen vergunning voor Down The Rabbit Hole bij Ewijk afgewezen

27 maart EWIJK - Het is even afwachten hoe het afloopt met het coronavirus, maar een klacht gooit in ieder geen roet in het eten voor het Ewijkse festival Down The Rabbit Hole (DTRH). De gemeente Beuningen stelt de bezwaarmaker niet in het gelijk.