Beuningen en Wijchen in landelijke top van positieve coronatests: piek waarschijnlijk veroorzaakt door Vierdaagse

Nijmegen scoorde het hoogst van Nederland. In de Waalstad werden in de afgelopen week per 100.000 inwoners gemiddeld 90,5 mensen per dag positief getest op corona. Beuningen zat daar vlak achter met 83,9 positieve testen. Wijchen scoorde met 60,5 positieve testen ook hoog. In Druten lag het aantal op 46,9 en in West Maas en Waal op 35,6. Het landelijk getal lag de afgelopen week op 22. Gelderland-Zuid scoort ook het hoogst van alle Nederlandse veiligheidsregio’s.