Beuningen gaat met boeren om de tafel over oplossing stikstofplannen: ‘Deze inwoners niet in de kou laten staan’

Gemeenten spreken zich met ‘sympathie-voor de-boe­ren-mo­ties’ uit tegen stikstofbe­leid: symboolpo­li­tiek?

De ene na de andere gemeente die afgelopen week een stoet trekkers voor de deur kreeg spreekt in moties sympathie voor de boeren uit en wil dat hun zorgen beter gehoord worden in Den Haag. Maar wat heeft dat voor een zin? De gemeenten gaan er immers niet over. ‘Het is een beetje alsof je als gemeente Rusland veroordeelt voor de inval in Oekraïne.’

10 juli