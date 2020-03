Beuningen in Top-10 van energieneutrale gemeenten, met dank aan afvalverwerker ARN

Vier nieuwe besmettin­gen: inwoners van Nijmegen, Ewijk, Beneden-Leeu­wen en Geldermal­sen

6 maart NIJMEGEN - Een vrouw uit Nijmegen is opgenomen in het Radboudumc nadat bij haar het coronavirus (COVID-19) was vastgesteld. Ook bij vier anderen in de regio Gelderland-Zuid is het virus vastgesteld.