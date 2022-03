Beuningen Nu & Morgen weer de grootste in Beuningen maar VVD grote winnaar

Beuningen Nu en Morgen is zoals verwacht de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Beuningen. De lokale partij verliest wel een zetel. VVD groeit en is nu de tweede partij.

Gejuich en geklap. Niet voor de grootste, Beuningen Nu & Morgen, maar de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen: de VVD. Lijsttrekker Karin van den Heuvel: ,,4 zetels, fantastisch! We zijn de tweede partij!”



BN&M komt uit op 6 van de 21 gemeenteraadszetels in Beuningen, 1 minder dan in 2018. De VVD krijgt er een van de kiezers bij en komt op 4. Ze is daarmee de tweede partij geworden van de gemeente Beuningen.

‘Verloren terrein teruggewonnen’

Ook D66 won een extra zetel en gaat van 2 naar 3. Lijsttrekker Alwin Steeg is ‘opgelucht’: ,,We hebben verloren terrein teruggewonnen.” Hij verwijst daarmee naar 2018 toen D66 een zetel verloor.



BN&M lijsttrekker Pascal Cobussen is ‘super blij’ dat zijn partij weer de grootste is: ,,Mijn doel was 7, maar ik ben blij met de overwinning en het vertrouwen dat de kiezers ons weer hebben gegeven.”

‘Wel een echte’

Teleurstelling was er bij GroenLinks. De partij verloor een zetel, heeft er nu 2 gekregen in plaats van 3. Lijsttrekker Frans Houben reageert: ,,Vorige keer zorgden 5 stemmen voor een extra zetel. Nu hebben we op 10 zetels na er geen 3.”



Beuningen Nu en Morgen was ook de afgelopen vier jaar dé machtsfactor. De partij bezet momenteel 7 zetels en vormt samen met GroenLinks, D66 en de PvdA de coalitie. Die meerderheid is met deze verkiezingen iets geslonken: van 13 zetels naar 12.



Het CDA kreeg net als vier jaar geleden 3 zetels. Ook de SP behield haar 2 zetels. De PvdA weer 1, net als in 2018. Sijmen Versluijs: ,,Helaas die ene enkele zetel, maar het is wel een echte, geen restzetel.”

