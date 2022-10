Beuningen schiet omhoog in aantal coronabesmettingen, piek nog onverklaarbaar

Daarmee is Beuningen binnen Maas en Waal de koploper. Druten reikt tot 26,1. In Wijchen zijn 21,8 op de 100.000 positief getest. West Maas en Waal duikt zelfs fors onder het regiogemiddelde met 15,2. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Het is onduidelijk hoe de uitschieter van Beuningen te verklaren valt. Ook buurgemeente Nijmegen scoort relatief laag met negentien positieven per 100.000 inwoners.

Geen evenementen

De GGD Gelderland-Zuid kon de Beuningse cijfers vrijdag nog niet verklaren. Daarvoor is een nadere analyse noodzakelijk. Er zijn in ieder geval geen evenementen geweest waar veel mensen in de gemeente voor bijeen zijn gekomen.

Piek na Vierdaagse

Het aantal positieve testen was in die tijd veel groter dan nu. Per 100.000 inwoners werden in Nijmegen gemiddeld 90,5 mensen per dag positief getest. Beuningen zat daar vlak achter met 83,9 positieve testen. Wijchen scoorde met 60,5 positieve testen ook hoog. In Druten was het aantal 46,9 en in West Maas en Waal 35,6. Het landelijk getal was toen 22.