Beuningen stemt precies als de gemiddelde Nederlander: ‘Het hobbelt hier gewoon lekker door’

Video Jeugdbrand­weer­wed­strijd in Beuningen eindigt in serieuze brand

25 mei BEUNINGEN - Een jeugdbrandweerwedstrijd in Beuningen is zaterdagmiddag uitgemond in een serieuze brand in een wei. Zo ver bekend is er niemand gewond en werd er volop geblust door zowel de jeugdbrandweer als de ‘gewone’ brandweer.