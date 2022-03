Beuningen vangt 250 vluchtelingen uit Oekraïne op in sporthal De Tinnegieter

Landelijk is er een groot tekort aan opvangplekken. De minister van Justitie en Veiligheid heeft, via de veiligheidsregio, de gemeente Beuningen gevraagd om noodopvang voor maximaal zeven dagen mogelijk te maken met een uitloop van één of twee dagen. Daarna stromen de vluchtelingen door naar een plek waar ze langer kunnen verblijven. Het is nog onduidelijk hoe lang deze crisisopvang in gebruik zal zijn.