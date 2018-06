Beuningen vergroent het snelst

Spektakel­stuk: Romeinse kano uit Dreumelse klei gehesen

22 juni DREUMEL/ALPHEN - Een spektakelstuk vond plaats in de Maasuiterwaarden bij Dreumel deze donderdag. De archeologen die daar al 7 jaar graven, takelden een kano uit de Romeinse tijd in zijn geheel uit de grond. In een kist, met het zand er nog omheen.