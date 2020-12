Beuningenaar Wilco de Roon vrijdagavond in ‘The voice of Holland’

Het is afwachten of de kritische coaches Ali B, Anouk, Jan Smit en Waylon gecharmeerd zullen zijn van De Roons zangtalent. Hij moet vechten voor elke noot, zegt hij zelf. ,,Ik ben geen van God gegeven zanger, heb nooit zangles gehad", zegt de Beuningenaar. ,,Maar mijn stem past goed bij het Nederpopgenre, en ik kan er een ruw randje aan geven.”

Groot Hart

De Roon is van huis uit gitarist en zong sinds zijn 18de in verscheidene bands. Met Footloose trad hij op tijdens de Nijmeegse Vierdaagsefeesten en zijn band Groot Hart deed zelfs enkele landelijke radio- en televisie-optredens. De afgelopen jaren stonden zijn muzikale activiteiten, op wat invalbeurten na, op een laag pitje.

Onlangs trok hij de stoute schoenen aan en meldde hij zich voor ‘The Voice’. En met succes, want vanavond ziet heel Nederland in de zogenoemde Blind Audition of de juryleden hun stoelen voor hem willen draaien. De Roon: ,,Het is geweldig, dit is het grootste podium van Nederland. Ik had nooit verwacht dat ik geselecteerd zou worden.”