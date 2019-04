Beunings jochie gaat illegaal rond met collectebus, uit naam van school

Het jochie, die mogelijk hulp had van twee vriendjes, zit niet op De Dromedaris, maar op een andere school in Beuningen. Annemiek Breimer, directeur van De Dromedaris, zegt dat leerlingen van haar school geen geld mogen inzamelen. ,,We doen alleen aan het inzamelen van lege flessen of een heitje voor karweitje.”

Brief van school

Ze heeft samen met andere scholen in Beuningen de jonge collectant weten te identificeren. ,,We herkenden hem al snel. Zijn vriendjes helaas niet.” De jongen en zijn gezelschap hadden geen bewijs bij zich van een inzamelingsactie van De Dromedaris. ,,Alleen met een brief van onze school mogen leerlingen een inzamelingsactie houden. Anders niet”, zegt Breimer.



De jongen vertelde aan zijn leerkrachten dat hij goede bedoelingen had met zijn inzamelingsactie. Wat er met het geld is gebeurd, is niet bekend bij De Dromedaris.