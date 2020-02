Beuningse breuk kost inwoners geld

Update Auto eindigt in vijver naast A50 bij knooppunt Ewijk en veroor­zaakt lange file

27 februari EWIJK - Op de A50 bij knooppunt Ewijk is in de avondspits een auto door onbekende reden van de weg geraakt en in een vijver terecht gekomen. Vanwege het ongeluk was één rijstrook in de richting van Oss afgesloten.