Beuningse gemeenteraad maakt écht werk van burgerparticipatie en besluit: we komen naar je toe

Dat staat in het raadsprogramma dat deze week is aangenomen. De raadsleden komen in elk dorp van de gemeente langs, niet om te vergaderen maar om te praten. Inwoners worden dan uitgenodigd. Het is een van de manieren om ‘bestuur en inwoners dichter bij elkaar te brengen’, of zoals raadslid Dave Groenen van Beuningen Nu & Morgen het zegt: ,,We willen echt dichter bij de burger komen.”