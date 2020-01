Beuningse kippen leggen eieren voor de Efteling

De Kipster-eieren zijn vaak op bij de Lidl. Er zou een stal bij moeten komen, zei de supermarkt. Ondertussen was er vanuit andere kanten ook interesse voor deze eieren. Dus bouwde Kipster een nieuwe milieuvriendelijke boerderij in Beuningen. Vrijdag is de opening, door minister Carola Schouten.



Aan de Hosterdstraat in Beuningen, op nog geen tien minuten van Nijmegen, staan twee grote, modern vormgegeven stallen. Vanachter het glas zie je de 42.000 witte kippen – nu allemaal een week of 20 oud. Straks goed voor zo’n 40.000 eieren per dag. Ze hebben een eigen binnenverblijf met ‘slaap- en legplekken’. Als ze willen, kunnen ze naar buiten toe. In die ren staan van hout gemaakte bomen en er liggen houtstronken.