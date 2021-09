Beuningse ‘loodgieter’ ontkent kweken van hennep in Geldermalsen: ‘Teelt van 800 planten te veel voor één persoon’

Mocht de man veroordeeld worden voor het kweken van wiet, dan blijft het niet bij die problemen alleen. En daar ziet het wel naar uit, want de officier van justitie eiste niet minder dan veertien maanden cel voor het inrichten en runnen van een hennepkwekerij in Geldermalsen.



De politie ontdekte daar 27 mei vorig jaar aan de Charlotte 10 een bedrijfsruimte met maar liefst achthonderd planten.



Op de gevel prijkte weliswaar een bord met de melding dat er een bedrijf voor installatietechniek was gevestigd , maar in werkelijkheid had de Beuningse loodgieter de ruimte doorverhuurd aan derden. Althans, dat vertelde hij na zijn aanhouding de politie. De teelt zou plaatsgevonden hebben tussen 27 maart 2019 en 27 mei 2020.