Beuningse muzikant Rob van Horssen (58) overleden: ‘Ik begrijp nu pas de echte waarde van liefde’

BEUNINGEN - Muzikant Rob van Horssen (58) uit Beuningen is overleden. Hij had de spierziekte ALS. Het was een zelfgekozen dood, laat hij postuum in een Facebookbericht weten. ‘Het einde van mijn mooie leven…’

Ruim twee jaar geleden veranderde het leven van Van Horssen voorgoed. Hij kreeg de diagnose ALS. Hij vertelt in zijn laatste Facebookbericht: ‘In de eerste weken na de diagnose lijkt het alsof er geen leven meer bestaat, de bodem is onder je voeten verdwenen en je valt in een diepe eindeloze en donkere put.’

Toch was zijn liefde voor het leven groter. Drie maanden na zijn diagnose ging nog een grote wens in vervulling: een buitenconcert bij de Waal, de rivier die voor hem ‘thuis’ betekende. Het lukte hem een uur lang te spelen, onder meer het nummer House of Cards. Daarmee belandde hij op nummer 1 in de Gelderse Top 100.

De echte waarde van liefde

Uiteindelijk sloeg de dodelijke spierziekte genadeloos toe. De achteruitgang ging snel, liet hij in een interview aan deze krant weten. ,,Gelukkig kan ik nog praten. Andere mensen met ALS kunnen dat al veel sneller niet meer.” Pianospelen ging bijna niet meer. Op Facebook vertelt hij: ‘Ik heb gezien en gevoeld hoe mijn lieve gezin meer dan 2,5 jaar lijdzaam heeft moeten toekijken hoe ik beetje bij beetje aftakelde, een ongelooflijke kwelling voor iedereen.’

Juist in deze periode voelde hij hoeveel liefde er was in zijn gezin en bij zijn vrienden. ‘Ik begrijp nu pas de echte waarde van deze liefde, want de liefde zelf is er altijd wel geweest.’ Hij besloot vrijdag 2 december uit het leven te stappen. ‘Uit liefde voor het leven’.

Van Horssen ‘viert’ zijn afscheid vrijdag 9 december 2022 om 15.30 uur in Concertgebouw de Vereeniging in Nijmegen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.