Beuningse zedendelinquent benadert volgende slachtoffer tijdens behandeling

Beuningen krijgt werkplein voor kids met andere talenten dan rekenen en taal

13 november BEUNINGEN - Voor basisschoolleerlingen die minder goed zijn in rekenen en taal, komt er in Beuningen een ‘werkplein’. Deze kinderen gaan daar wekelijks een halve dag onder schooltijd aan de slag met hun talenten. De overkoepelende scholenstichting Oeverwal wil zo laten merken dat ze er net zo goed mogen zijn. ,,Een meisje is wellicht minder goed in taal, maar briljant in dansen. Ze mag daar toch ook in excelleren?”