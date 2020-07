Bewoners in Weurt mogen terug in woning nadat gaslek is gedicht

De gaslucht bleek afkomstig uit het riool, waar een verhoogde concentratie gas werd gemeten. De brandweer deed samen met Liander onderzoek naar waar de lucht precies door is veroorzaakt. Dat bleek een gaslek. In de buurt zijn werkzaamheden aan de gang voor de aanleg voor glasvezelinternet. Het kan zijn dat dit er mee te maken heeft.



De brandweer is met meerdere voertuigen en een commando-unit aanwezig. Ook is een ambulance uit voorzorg ingeschakeld. De bewoners stonden bij aankomst al op straat. Zij zijn niet elders opgevangen.



Een deel van de Jonkerstraat is afgezet geweest. Het gaat om een stuk tussen de Thomas van Heereveldstraat en de Lindenhoutseweg. Er staan in het stuk waar de lucht te ruiken was zes woningen. Deze zes zijn ook ontruimd geweest.