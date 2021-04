Bewoning bedrijfspand Waterschap is gevaarlijk en giftig: krakers moeten weg voor eigen bestwil

Kunstwerk Anima Mundi in Winssen voor tweede maal afgescho­ten, gemeente­raad stemt tegen

23 maart WINSSEN - Het kunstwerk Anima Mundi kan niet worden neergezet in een perenboomgaard aan de dijk in Winssen. De gemeenteraad van Beuningen heeft dinsdagavond nee gezegd tegen de bestemmingsplanwijziging die daarvoor nodig is.