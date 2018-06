Bezoeker vindt 'grote botten' in berg zand op begraafplaats Beuningen

Achteraan op de begraafplaats ligt al het overtollig zand, afkomstig van ruimingen, dat na een bepaalde periode naar de Grondbank gaat. Een bezoeker zag een tijd terug dat er in deze zandberg meerdere grote botten zaten. ,,We zijn er echt van geschrokken en de aannemer ook”, zegt Joost Meertens. Hij is namens Stichting Begraafplaatsen Nijmegen beheerder van Haaghove, gelegen aan de Van Heemstraweg. Hij legt uit dat botten uit geruimde graven altijd dieper in hetzelfde graf komen te liggen. Daar bovenop worden dan andere, nieuwe stoffelijke resten begraven.

Meertens: ,,In Beuningen ligt kleigrond, daardoor is het bij ruimingen soms lastig om te zien of er nog een botje bij zit. Het komt wel eens voor dat er een klein botje tussendoor schiet. Maar zulke grote botten, zoals nu het geval was, dat mag niet gebeuren. Gelukkig maakten we dat eerder niet mee op Haaghove.”

Ruimingsoperatie

De eerste begrafenis op Haaghove vond begin februari 1984 plaats. Tot nu toe was er, aldus een woordvoerder van de gemeente Beuningen, een keer een ruimingsoperatie. Tijdens zo’n ‘operatie’ gaan van de graven, waarvoor geen grafrechten meer zijn betaald, de grafstenen er af. Pas als de volgende begrafenis plaatsvindt, gebeurt er iets met de menselijke resten die er nog in liggen. Deze resten worden dan ‘geschud’. Het betekent dat de beenderen van het stoffelijke overschot dan dieper in het graf komen te liggen.

Daar is het volgens de zegsvrouw enige tijd geleden, wanneer precies is onduidelijk, misgegaan. ‘Bij het dieper uitgraven zijn per ongeluk enkele botten meegekomen met de graafwerkzaamheden. Normaal gesproken blijven deze botten achter in het graf en worden ze in hetzelfde graf dieper begraven. De aannemer (wie dat is, is onbekend) is hierop aangesproken. Er is besproken dat dit niet nog eens mag voorkomen’, laat zij via een e-mail weten.

Herbegraven

De berg zand is, zo zegt Meertens, vorige week nogmaals gezeefd. ,,De botten zijn weer ergens anders op de begraafplaats herbegraven.” Uit welke geruimde graven deze botten komen, is bij Stichting Begraafplaatsen Nijmegen bekend. De familie is niet op de hoogte gesteld van deze gebeurtenis, zegt Meertens. ,,Dat gaan we ook niet doen. Het betreft een geruimd graf. Bovendien weet ik niet of we de gegevens van de familieleden nog hebben.”