Bezoekers Down the Rabbit Hole zorgen voor flinke vertraging op A73

Dit zijn de zeven opmerke­lijk­ste cijfers van Down the Rabbit Hole

8:40 Het gaat dit weekend los bij Down the Rabbit Hole. Het driedaagse festival brengt 35.000 bezoekers in extase. Het merendeel slaat zijn of haar tentje op bij De Groene Heuvels in Ewijk voor drie dagen dansen, drinken, kunst, muziek en gewoon lekker hangen.