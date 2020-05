Bezwaarmakers tegen kap van 541 bomen krijgen gelijk, maar wel 360 bomen te laat

Bijzonder boek voert de lezer terug naar de oorlog in Ewijk

4 mei EWIJK - Het zou maandag 4 mei in Ewijk hebben moeten barsten van de bevrijdingsactiviteiten. Het gaat allemaal niet door, behalve dan de presentatie van het boek over het dorp in de oorlog. Maar dat is dan meteen wel een heel bijzonder boek.