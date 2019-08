Bezwaren eigenaren huisjes op recreatiepark Groene Heuvels van tafel

Nieuwe snoepwin­kel Bijzonder Zoet met bijzonder personeel opent deuren in Beuningen

21 augustus BEUNINGEN - Beuningen krijgt een snoepwinkel. Aan het Julianaplein in het pand naast lunchroom Bijzonder Genieten van Guus van Haren, komt Bijzonder Zoet van zijn echtgenote Debbie van Haren. De verbouwing van de voormalige kinderkledingzaak is in volle gang. In de eerste week van oktober gaan de deuren open.