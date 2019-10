Bibberend je hamburger bestellen bij de Halloweendrive in Beuningen

Maar in Beuningen zaterdagavond niks van dat alles. Liefhebbers van Halloween en een vette hap konden al bibberend via de McDrive hun hamburgers en frietjes bestellen, en even later opeten.

Kofferbak

Zes griezelig echt geschminkte acteurs probeerden zaterdagavond in Beuningen bezoekers van de hamburgerketen die met de auto door de McDrive reden, aan het schrikken te maken.





Daarbij kropen ze brutaal in de passerende auto’s, tot aan in de kofferbak. ,,Stuipen op het lijf jagen is zeker gelukt’’, zegt Michael Snoek, organisator van de McHorror in Beuningen.

Verkeersregelaars

Snoek spreekt van ‘een goede sfeer’. ,,Ik heb veel mensen horen gillen. Het was goed druk, met een constante rij aan auto’s. We hadden ook geen grote verkeersproblemen verwacht.’’



,,We hadden niet voor niks twee verkeersregelaars ingehuurd en ook nog eens twee mensen bij de ingang van de McDrive staan die tekst en uitleg gaven over wat er stond te gebeuren.’’

Halloween Nights