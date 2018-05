Bizar competitieslot: Beuningse Boys moet mogelijk verliezen om toch te promoveren

video Onder de eigen partytent bij festival Bloei

13 mei WINSSEN - In de dorpsboomgaard van Winssen is alles in orde gemaakt vandaag om het bloesemfestival Bloei tot een succes te maken. Het festival wordt voor de tweede keer op Moederdag georganiseerd door Dorpsboomgaard 't Groene Hart en Gasterij De Arend, dat ertegenover ligt.