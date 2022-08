Blauwalg in zwemwater: waarschuwingen in Alphen, Maasbommel en Appeltern

ALPHEN - In de Gouden Ham tussen Maasbommel en Appeltern en in de plas bij camping de Schans in Alphen is blauwalg geconstateerd in het zwemwater. Zwemmen wordt afgeraden.

In De Gouden Ham is de giftige alg op twee plekken aangetroffen: bij strand Maaslanden aan de Appelternse kant en bij jachthaven Hanzeland bij Maasbommel. De Gouden Ham is een openbare zwemplas. De plas bij camping de Schans, waar ook blauwalg is aangetroffen, is alleen toegankelijk voor campinggasten. Het water bij camping het Groene Eiland in de Gouden Ham is nog wel in orde.

Hoewel het de rest van de week warm en zonnig blijft, raadt de provincie badgasten strikt af om een duik te nemen op de plekken waar blauwalg voorkomt. Wie dat toch doet riskeert gezondheidsklachten zoals huidirritatie en maag-en darmklachten. Van een zwemverbod is nog geen sprake. Dat kan nog afgekondigd worden wanneer het aantal blauwalgen toeneemt.

Eigenaar Wout van Wichen van camping De Schans in Alphen reageert gelaten op het voorkomen van de blauwalg. ,,Het is een terugkerend fenomeen. De camping is vol en natuurlijk vinden de gasten het vervelend. Maar de natuur doet zijn ding. Het zou fijn zijn als de overheid eens zou onderzoeken hoe we kunnen voorkomen dat de blauwalg hier opduikt.”

,,We hebben een mooi nieuw zwembad maar helaas heeft de provincie de apparatuur afgekeurd. Volgend jaar werkt het zeker. De gasten gaan nu zwemmen in het zwembad in Dreumel.”

In Beuningen is blauwalg aangetroffen in een plas op de hoek van De Balmerd en de Tempelstraat, in Wijchen in een water bij de Huurlingsedam. In beide gevallen gaat het niet om zwemwater.

Onduidelijk hoelang

Wanneer de blauwalg weer verdwenen is, is lastig te zeggen. Hoge temperaturen, veel zonlicht en een lage waterstand met slechte doorstroming zijn voor blauwalg de ideale omstandigheden om te groeien. Eén regenbui lost de problemen niet op. Vorige week werd er blauwalg ontdekt in de Nijmeegse Spiegelwaal.

Op de site zwemwater.nl is te zien waar veilig gezwommen kan worden.