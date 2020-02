BN&M ‘verliest vertrouwen’ en blaast Beuningse coalitie op

Na 40 jaar is schieten in Ewijk nog steeds springle­vend

11:45 EWIJK - De ruimte naast de bar in de Ouwe Deeg in Ewijk is spaarzaam verlicht. Op een tafel staan een bureaulamp en een laptop. Erachter zit een lid van Schietvereniging Ewijk. Hij houdt de resultaten bij van de schutters. Jos Degen (59) is aan de beurt. Hij is al 40 jaar lid, net zolang als de vereniging bestaat.