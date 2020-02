Boeren in regio tevreden over ophokplicht pluimvee

ACHTERBERG/ BEUNINGEN - Het gaat de komende weken iets krapper worden in veel kippenstallen. Minister Carola Schouten voert per direct de ophokplicht in voor pluimveebedrijven uit angst voor een vogelgriep die ook al in Duitsland is aangetroffen. Boeren in de regio zijn tevreden met de maatregel.

,,Als hiermee vogelgriep voorkomen wordt, is het het beste voor de dieren zelf‘’, zegt Ruud Zanders van kippenbedrijf Kipster in Beuningen. Ook Jacco Wisserhof, pluimveehouder in Rhenen is tevreden met de ophokplicht. Vier organisaties van kippenboeren vroegen eerder al om die maatregel.,,We willen gewoon het risico zo klein mogelijk houden.’’

De scharrelkippen van Wisserhof komen normaliter elke dag buiten. En daar kunnen de kippen makkelijk in aanraking komen met vogels die wellicht besmet zijn met de vogelgriep die al in Duitsland is vastgesteld. ,,Zeker van trekvogels weet je niet wat ze meedragen.’’

Volop plek in de stallen

Voor het pluimvee is in de stallen van de twee ondernemers nog volop plek. ,,In de winter zijn ze al veel binnen‘’, zegt Wisserhof. ,,Bovendien kunnen transporten gewoon doorgaan.’’

Bij de hypermoderne stallen van Kipster in Beuningen hebben de kippen het geluk dat de boerderij een grote overdekte binnentuin tussen de stallen heeft. ,,Daar komt geen vogel binnen. En dus valt de maatregel uiteindelijk mee voor het welzijn van onze kippen‘’, zegt Zanders. ,,Ze krijgen nog volop licht in de binnentuin. Veel andere kippen zullen nu een tijdje minder daglicht hebben.’’