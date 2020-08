Bomen vallen als luciferhoutjes tijdens kort maar hevig noodweer

Ook verderop in het dorp heeft de storm flink huisgehouden. In de Tuba, een woonstraat even verderop, zijn twee bomen omgevallen. Een grote boom viel precies in een gang tussen twee woningen in, de bewoners kwamen hiermee goed weg.



Later bleek dat ook op de parkeerplaats van een verpleeghuis aan het Schoolpad een grote tak op enkele auto’s was gevallen.



Ook elders uit de regio kwamen meldingen binnen van met name omgewaaide bomen. In Haalderen bijvoorbeeld in de Betuwe velde een kort maar hevig noodweer een boom in de buitenpolder.