Brand bij recyclingbedrijf in Weurt onder controle, nablussen duurt tot vrijdagochtend

Jachtop­zich­ter wordt crimefigh­ter in Maas en Waal

20 november WIJCHEN/DRUTEN - In een groot deel van het buitengebied van Maas en Waal gaat een jachtopzichter meehelpen bij de aanpak van toenemende criminaliteit, stroperij en allerhande overlast. De zogenoemde groene boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) is vooral in de avond en nacht actief.