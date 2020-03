Brand in loods gemeentewerf direct naast brandweerkazerne in Beuningen

Wijchense ‘vlagbloe­men’ bloeien al, maar verder is het dubben over 4 en 5 mei

24 maart MAAS EN WAAL - Gemeenten in Maas en Waal zoeken naar manieren om Dodenherdenking en Bevrijdingsdag dit jaar op een passende manier in te vullen. De grote publieksactiviteiten in het kader van 75 jaar bevrijding zijn vanwege de coronacrisis in elk geval afgeblazen.