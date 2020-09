Brand in opslag bij kersenboomgaard Winssen, rookpluim in wijde omtrek te zien

Start theatersei­zoen zorgt voor spanning bij De Molen: ‘Komen de mensen weer?’

11 september BEUNINGEN - De Molen in Beuningen is een eigenzinnig theater. Dat blijkt ook uit de eigen, afwijkende corona-aanpak. In tegenstelling tot de collega's in Wijchen en Druten gebruikt De Molen de tribune wel, terwijl ’t Mozaïek en Agora hun theaterzaal voorzien van stoeltjes en tafeltjes.